Титов: проблемы в расчетах РФ и КНР вызваны не санкциями США, а страхами китайских банков

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Задержка платежей китайскими банками при взаимных расчетах России и Китая не связана с американскими санкциями, заявил в субботу журналистам на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, трудности вызваны опасениями китайских финансовых институтов проводить расчеты и введением дополнительных процедур.

"Большой спектр российской продукции пользуется сегодня спросом в Китае. С финансированием банками есть проблемы - это даже не финансирование, а расчетные механизмы. Они [китайские банки] задерживают платежи", - сказал Титов.

По его словам, китайская сторона объясняет это тем, что "в связи с новыми требованиями американских регуляторов при расчетах в долларах они [банки КНР] должны проводить дополнительные исследования контрагентов из России". "Хотел бы сразу заявить, что такого требования нет, и никак оно в санкциях не сформулировано", - продолжил Титов. "Это страхи самих банков, которые на всякий случай перестраховываются и вводят дополнительные процедуры", - подчеркнул он.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что российская сторона считает такую ситуацию недопустимой. "Мы обратились с этим к руководству посольства Китая в России и надеемся, что в скором времени это будет устранено", - сказал он.

"Мы слышим проблемы, которые связаны с экспортом российской продукции на территорию Китая, который на сегодняшний день активно развивается. Это касается различных товаров: продуктов питания, промышленных товаров", - также заявил Титов. Вместе с тем, по его словам, существуют определенные сложности с проведением расчетов, которые проявляются в задержке платежей китайскими банками.

Как сказал бизнес-омбудсмен, "у Китая уже есть опыт расчетов со сложной страной - Ираном". "Они решили этот вопрос на двустороннем уровне. Могу сказать, что был выделен специальный банк, который занимается этими расчетами", - пояснил он.

"Я считаю, что подобное решение требуется сегодня и нам в отношениях России и Китая. Должен быть выделен какой-то специальный институт, который будет заниматься этими расчетами", - резюмировал Титов.

Режим наибольшего благоприятствования

Россия надеется на постепенное снятие ограничений в торговле с Китаем и установление режима наибольшего благоприятствования, сообщил Титов.

"Мы пока еще не пользуемся режимом некоторых двусторонних соглашений Китая с другими странами, где предусмотрен очень льготный режим", - сказал он. "Поэтому надеемся, что режимы, которые мы в дальнейшем будем улучшать, они так же будут наиболее льготными - то есть Россия и Китай будут пользоваться друг у друга режимом наибольшего благоприятствования в торговле", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

На вопрос журналистов о том, какие ограничения могут быть сняты уже в этом году, Титов ответил, что "пока нельзя знать точно". Однако напомнил, что в прошлом году было снято ограничение на поставку замороженного мяса птицы. По словам омбудсмена, "несколько российских производителей получили разрешение от китайских регуляторов на экспорт мяса на территорию КНР".

"То же самое мы ожидаем в отношении поставок мяса свинины", - продолжил Титов. "Мы считаем, что нет таких оснований, чтобы реализация [российской продукции] в Китае была ограничена, и надеемся, что эти ограничения будут сняты", - подытожил он.

О товарообороте

Как отметил бизнес-омбудсмен, продукты питания, произведенные в России, с каждым годом пользуются все большим спросом в Китае, при этом увеличиваются объемы экспорта продукции небольших и новых предприятий.

"Развиваются и торговые отношения, активно растут поставки пищевой промышленности, продуктов питания из России в Китай. Здесь выходят на сцену уже новые игроки, современные игроки, такие компании как "Матрешка", совсем молодое предприятие из Челябинской области "Ванюшкины сладости" и многие другие также развивают свой экспорт", - сказал он, не уточнив показатели роста поставок российских продуктов в Китай.

По словам бизнес-омбудсмена, Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. "Товарооборот в прошлом году вырос на четверть, преодолев планку в $100 млрд. С участием китайских партнеров и китайского капитала реализуется около 30 крупных инвестпроектов на общую сумму $22 млрд - в основном это крупные проекты энергетической, металлургической, финансовой, транспортной областях", - добавил Титов.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.