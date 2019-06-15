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ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что при реализации подобного проекта нужно учитывать надежность технологий
Глава Банка России Эльвира Набиуллина Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.

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"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".

По ее словам, при реализации подобного проекта нужно учитывать надежность технологий. "Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность. Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров", - подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что при переходе на цифровые валюты нужно понимать, готово ли общество к отказу от наличных. "Это будет более удобно, это электронные деньги для людей, для граждан. Готовы ли мы как общество отказаться от наличных?" - сказала она.

"Если мы посмотрим, некоторые страны действительно стали уже практически безналичными, но во многих странах наличные еще пользуются большим спросом. Это не столько потому, что люди хотят совершать какие-то сомнительные операции. Люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. Конечно, распространение неанонимных digital-валют - это в некотором смысле и готовность общества", - добавила Набиуллина.

Она также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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