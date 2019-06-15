Набиуллина считает, что доля нацвалют в торговых расчетах между Россией и ЕС будет расти

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Доля доллара в торговле между Россией и Евросоюзом постепенно будет снижаться, а доля национальных валют - расти. Такое мнение в субботу высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на студенческой конференции в "Сколково".

"Этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, и мы видим, что он уже происходит. Постепенно доля доллара в торговле уменьшается, но, на мой взгляд, это будет происходить очень плавно, потому что здесь есть коммерческая логика, есть контракты у компаний, и невозможно административным путем сразу перевести [их] на ту или иную валюту. И мы будем постепенно переключаться на другие валюты, на наши национальные валюты", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас расчеты между Россией и ЕС в основном проходят в долларах, так как значительную часть российского экспорта составляют нефть и газ, цены на которые фиксируются в долларах в целом по миру. "Так принято, так сложилось, так функционируют рынки. Контракты, которые достаточно долгосрочные, также были номинированы в долларах", - пояснила она.

"Действительно, сейчас все больше и больше возникает идей и вопросов, почему наша торговля с ЕС номинирована в долларах, а не в национальных валютах, в том числе и в евро. Это было бы удобнее и надежнее, учитывая в том числе разные ограничения, которые накладываются на использование доллара", - резюмировала она.