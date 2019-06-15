Титов заявил, что поставки российского вина в Китай сдерживаются пошлинами

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на отмену пошлин на поставки отечественных вин на китайский рынок в ближайшее время, заявил в субботу на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Сегодня виноделие активно развивается в России, а Китай стал вторым по величине рынком потребления виноградных вин в мире после США", - сказал Титов. "Сдерживаются наши поставки в Китай тем, что пока по-прежнему существуют пошлины на ввоз российского вина, в то время как наши основные партнеры-конкуренты - чилийские вина, аргентинские вина, австралийские - пользуются беспошлинным ввозом на территорию Китая", - добавил он.

По словам бизнес-омбудсмена, на сегодняшний день о намерении выйти на рынок Китая уже заявили некоторые российские производители, среди которых "Фанагория" и "Абрау-Дюрсо". "Мы хотели обратить на это внимание китайского правительства, - указал Титов. - Поскольку нам есть, что предложить, мы надеемся, что в ближайшее время пошлина будет отменена".

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.