Новак: сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для "Северного потока - 2"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Россия не видит рисков для проекта "Северный поток - 2" от возможного сохранения транзита газа через Украину. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" .

В частности, он ответил на вопрос о вероятности саботажа строительства газопровода со стороны ЕС в случае, если Россия примет обязательства продолжить транспортировку газа через украинскую территорию. "Нет, мы не видим таких рисков. Инфраструктура все равно требует расширения и требует строительства на будущее, на много-много лет вперед. Иначе бы такие компании европейские, как Shell, Engie, Wintershall, не вкладывали свои собственные средства в неокупаемые проекты", - ответил министр.

Ранее Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем сообщил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях, а также возобновить поставки газа, которые были прекращены в 2015 году, на 25% дешевле текущего уровня. По его словам, окончательные договоренности могут быть достигнуты на трехсторонней встрече между Россией, Еврокомиссией и Украиной, которая может состояться не раньше середины сентября.