Страны G20 выступили за стабилизацию энергетических рынков

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Страны G20 в связи с последними нападениями на танкеры в Оманском заливе решительно выступают за стабилизацию мировых рынков энергетического сырья. Об этом в субботу заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, подводя итоги первого дня работы проходящей в городе Каруидзава встречи глав энергетических и экологических ведомств государств G20.

"События в зоне Персидского залива вызывают глубокую озабоченность, - приводит его слова информационное агентство Kyodo, - В связи с этим страны G20 ясно показали, что осознают важность совместных действий, направленных на сохранение стабильности мирового энергетического рынка".

Министр сообщил, что дискуссии на эту темы будут продолжены и найдут отражение в итоговом документе встречи в Каруидзаве - горном курорте в центре острова Хонсю. Особое внимание на ней уделяется вопросам энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.

Наряду с этим одной из основных тем экологической части совещания, сообщает телеканал NHK, стало обсуждение путей сокращения объемов пластикового мусора, в том числе в мировом океане.

Россию на совещании в Каруидзаве представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

Эта встреча проводится в рамках подготовки к саммиту "двадцатки", который предстоит 28-29 июня в Осаке.