{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нападение на танкеры в Оманском заливе

Страны G20 выступили за стабилизацию энергетических рынков

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил об этом в контексте нападений на танкеры в Оманском заливе

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Страны G20 в связи с последними нападениями на танкеры в Оманском заливе решительно выступают за стабилизацию мировых рынков энергетического сырья. Об этом в субботу заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, подводя итоги первого дня работы проходящей в городе Каруидзава встречи глав энергетических и экологических ведомств государств G20.

На эту тему
Нападение на танкеры в Оманском заливе. Главное

"События в зоне Персидского залива вызывают глубокую озабоченность, - приводит его слова информационное агентство Kyodo, - В связи с этим страны G20 ясно показали, что осознают важность совместных действий, направленных на сохранение стабильности мирового энергетического рынка".

Министр сообщил, что дискуссии на эту темы будут продолжены и найдут отражение в итоговом документе встречи в Каруидзаве - горном курорте в центре острова Хонсю. Особое внимание на ней уделяется вопросам энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.

Наряду с этим одной из основных тем экологической части совещания, сообщает телеканал NHK, стало обсуждение путей сокращения объемов пластикового мусора, в том числе в мировом океане.

Россию на совещании в Каруидзаве представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

Эта встреча проводится в рамках подготовки к саммиту "двадцатки", который предстоит 28-29 июня в Осаке.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичЯпонияРоссияНападение на танкеры в Оманском заливе
Посол РФ в КНР: потенциал торговли малого и среднего бизнеса двух стран неисчерпаем
Андрей Денисов напомнил про рекорд объема торговли России и Китая в 2018 году - $108 млрд
Читать полностью