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Уральская компания начнет поставку торфа в Китай

В ближайшее время ожидаются две поставки до 150 тыс. тонн

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Экопром" из Свердловской области на полях VI Экспо в Харбине подписала соглашение с партнерами из Китайской Народной Республики о поставках своей продукции в Китай, в ближайшее время ожидается отправка в КНР двух партий объемом до 150 тыс. тонн. Об этом сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий.

"Внезапно открывшийся рынок торфа представляется очень перспективным. В Китае в основном почвы уже выработаны, требуется их восстанавливать. Подписано соглашение, ожидаются две поставки до 150 тыс. тонн. Соглашение между производителями в России и КНР", - сказал он.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.

Теги
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