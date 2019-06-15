Более 30 российско-китайских проектов на $17,8 млрд планируется реализовать в ДФО

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Китайские инвесторы планируют участвовать в реализации 35 проектов на российском Дальнем Востоке, общий объем вложений оценивается в $17,9 млрд, сообщил журналистам в субботу генеральный представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в Пекине Иван Кельдюшев.

"В территориях опережающего социально-экономического развития и свободном порту реализуется 45 проектов с китайскими инвестициями на сумму $2,6 млрд, что составляет 63% от общего количества иностранных проектов. Это проекты в области нефтегазохимии, переработки рыбы, выращивания аквакультуры, сельского хозяйства, промышленного производства, транспорта и логистики, лесоперерабоки. Еще 35 инвестиционных проектов на сумму $17,8 млрд находятся в стадии подготовки", - сказал Кельдюшев.

Представитель АНО АПИ напомнил, что в начале июня подписаны соглашения об инвестиционных проектах в сфере нефтехимии и сельского хозяйства на сумму $2,25 млрд. В том числе, по созданию комплекса производства метанола и аммиака в Приморском крае, которое планируют АО "Находкинский завод минеральных удобрений" и китайская "China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.". А ПАО "Сибур Холдинг" и представители Китайской нефтехимической корпорации Sinopec планируют строительство Амурского газохимического комплекса. Еще один проект, поддержку которому оказывает агентство, связан со строительством молочно-товарных ферм в Приморском крае.

Он отметил, что китайские инвесторы остаются основными иностранными организациями, реализующими проекты на Дальнем Востоке. Товарооборот регионов Дальнего Востока с Китаем в 2018 году вырос на 26% и составил $9,7 млрд, в первом квартале 2019 года рост составил уже 21%. Сопровождение инвесторам оказывает АНО АПИ, в том числе три года назад принято решение, чтобы в Пекине работал представитель агентства.

По словам Кельдюшева, в настоящее время перспективными считаются проекты с участием китайских инвесторов в сфере сельского хозяйства. В прошлом году экспорт сельхозпродукции Дальнего Востока в Китай составил $1,84 млрд - 49% от всего объема экспорта продукции АПК из ДФО. Всего на Дальнем Востоке реализуется 67 проектов в данной сфере с объемом инвестиций $1,7 млрд, из них с участием китайских инвесторов - три проекта на 127,5 млн, еще 15 проектов с инвестициями $2,1 млрд в стадии подготовки.

Перспективы сотрудничества

Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая на российском Дальнем Востоке обсуждались на полях VI российско-китайского Экспо в Харбине. В нем участвовали власти Амурской области, Республики Саха (Якутия), Приморского края, а также китайских провинций Хэйлунцзян, Гуандун, заместитель директора международного департамента Минвостокразвития России Светлана Утяшева, главы российских и китайских компаний. Прошел ряд встреч с представителями китайских компаний, на которых обсуждались проекты в сфере марикультуры и рыбопереработки, фармацевтики, трансграничной электронной коммерции деревообработки, сельского хозяйства, освоения месторождений и разработки полезных ископаемых.