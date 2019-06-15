Зеленский в Мариуполе пообещал предпринимателям иностранные инвестиции в Донбасс

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

"В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со всеми иностранными инвесторами", - сказал он предпринимателям на площадке мультимедийного центра Spalah. Президент также анонсировал внесение в Раду "реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса". "Главная цель - государство в смартфоне, чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - пояснил он, отметив в этом контексте "важность реформы правоохранительных органов".

В пресс-службе Зеленкого добавили, что компания Air Liquide инвестирует в Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича $25 млн. Указанный проект направлен на снижение уровня вредных выбросов и улучшение экологической обстановки в городе.

Первая поездка

Во время предыдущей поездки в Донбасс, которая состоялась 27 мая, Зеленский посещал позиции украинской армии у линии соприкосновения. Тогда он говорил о необходимости улучшить обеспечение военнослужащих.

В преддверии нового визита президент Украины обсудил с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком проблемы урегулирования конфликта в Донбассе, подчеркнув приоритетность прекращения огня и возвращения мира. Он добавил, что Украина делает шаги для активизации переговорного процесса в рамках минского формата.

Первое заседание в Минске после вступления Зеленского в должность президента состоялось 5 июня. Тогда вновь назначенный на должность главы украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о перемирии норму "не стрелять в ответ". Также полпред высказал предложение снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Однако позже Кучма сказал, что Донбасс не находится в экономической блокаде.

Очередное заседание контактной группы запланировано в Минске на 19 июня. Ожидается, что на нем вновь рассмотрят вопрос о перемирии.

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