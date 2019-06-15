В РЭЦ заявили, что порядка 30 лабораторий модернизируют для вывода продукции на экспорт

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 30 лабораторий будет модернизировано в России для технологического контроля продукции, поставляемой на экспорт. Об этом сообщил журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в рамках российско-китайского Экспо в Харбине.

"В понедельник, [17 июня] будет заседание проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" под председательством [Антона] Силуанова. На этот проектный комитет мы выносим как раз план первоочередных мер по модернизации наших лабораторий. В него включено более 30 точек, которые позволяют на первом этапе закрыть примерно 60% по номенклатуре и странам поставляемой продукции, то есть основную часть мы закроем", - сказал он, отвечая на вопрос об оценке соответствия продукции при поставке на внешние рынки.

Он пояснил, что развитие сети лабораторий позволит экспортерам пройти контроль на российской территории и уже с этим сертификатом приходить в инспектирующий орган соответствующей страны. "[Это] позволит сократить время и деньги на эти процедуры. А по спецификации этих лабораторий также учтено, что она максимально будет привязана к зонам. Например, у Дальнего Востока и Сибири очень много запросов на продукцию сельского хозяйства, дикоросы, где-то химическая промышленность имеет особый интерес, машиностроение", - пояснил Слепнев.