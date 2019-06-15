УрФО ждет выход на конкретные соглашения по итогам VI Экспо в Харбине в течение месяца

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) рассчитывают на заключение предметных соглашений с партнерами из Китайской Народной Республики в течение месяца после VI Экспо в Харбине. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Экспо заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий.

"Ровно месяц назад делегация Уральского федерального округа ездила в провинцию Шэньси, город Сиань, - это абсолютно новый регион, который мы для себя открыли. Вот где-то в течение месяца происходит основной всплеск - подписали восемь соглашений в различных отраслях, еще два соглашения находятся в стадии. Думаю, что здесь мы вправе рассчитывать на примерно такой же результат - в течение месяца-двух будут подписаны какие-то соглашения. Мы подписали шесть соглашений в научной и научно-образовательной сфере, [еще] два соглашения мы подписали - одно по продукции лесопереработки, второе - это Ямал, это и экологически чистая рыба, мясо оленя, переработка ягод", - сказал он.

Дубенецкий пояснил, что сейчас производители дикоросов Ямала ведут работу по сертификации своей продукции. "Основная проблема поставки продукции - это прохождение и выполнение всех контрольных требований", - пояснил он, отметив, что в связи со сложностями сертификации сельскохозяйственной продукции, направляемой на экспорт, говорить о конкретных сроках поставок преждевременно.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.