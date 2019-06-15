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Орешкин: РФ и Белоруссия согласовали около 90% программы интеграции двух стран

Российский и белорусский премьер-министры обсудят эту программу 21 июня
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске. Об этом сообщил в субботу журналистам министр экономичного развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым в Москве.

"Три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии [Сергей Румас] приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100-процентной отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед", - сказал Орешкин.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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