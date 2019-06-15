{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

По словам главы Белого дома, экономика США периода его президентства "бьет рекорды"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в субботу в Twitter.

На эту тему
Торговая война США и Китая. Каковы шансы на мирный исход?

"Экономика Трампа бьет рекорды, у нее впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займется руководством в 2020 году, произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели", - написал он.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп выражал уверенность в том, что одержит на них победу. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Орешкин: РФ и Белоруссия согласовали около 90% программы интеграции двух стран
Российский и белорусский премьер-министры обсудят эту программу 21 июня
Читать полностью