Приморский парк "Изумрудная долина" презентовали инвесторам КНР на VI Экспо в Харбине

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 1,1 млрд рублей необходимо для развития исторического парка "Изумрудная долина" в Приморском крае. Об этом на презентации проекта китайским инвесторам на VI Экспо в Харбине сообщил генеральный директор парка Сергей Вакуленко.

"Русский парк "Изумрудная долина" представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о древней Руси и народах Приморского края на основе реконструкции жилищ разных исторических эпох. В 2018 году проект вошел в топ-10 лучших туристических проектов России. <…> Помимо парка, планируется строительство гостинично-ресторанного комплекса, базы отдыха, аквапарка и банного корпуса. Объем требуемых инвестиций - 120 млн юаней (около 1,1 млрд рублей - прим. ТАСС)", - сказал он.

Срок окупаемости проекта, по словам Вакуленко, составляет около пяти лет. "На сегодняшний день парк уже работает и принимает туристов. <…> Русский парк "Изумрудная долина" - это место под открытым небом, где представлена сама суть русской культуры, ее разнообразие и красота. На территории парка представлены яркие образцы русского деревянного зодчества, традиции, обычаи и быт. Кроме того, неотъемлемой составляющей парка являются событийные мероприятия разной направленности", - добавил гендиректор проекта.

VI российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.