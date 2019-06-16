Левченко: товарооборот Иркутской области с КНР в 2019 году может превысить $5 млрд

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Товарооборот Иркутской области и Китая может вырасти по итогам 2019 года и превысить $5 млрд. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье губернатор региона Сергей Левченко в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

В 2018 года товарооборот Иркутской области и КНР составил $4,6 млрд, показав рост почти на 19%.

"Что касается Китая, он всегда идет чуть впереди по сравнению с другими странами. В прошлом году [рост товарооборота с Китаем] составил 19% от общего товарооборота Иркутской области. Я думаю, что … меньше 15% роста точно не будет в этом году. В деньгах, я думаю, свыше $5 млрд будет", - сказал Левченко.

Много десятилетий Иркутская область поставляет в КНР продукцию нефтехимии и нефтепереработки, лесохимии и лесопереработки. "В последнее время мы начали поставлять много продукции сельскохозяйственной - зерно, рапс, молочную продукцию, масличную", - отметил Левченко.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.