СМИ: Индия получит свыше $217 млн после повышения пошлин на 28 товаров из США

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. Индия получит порядка $217 млн дополнительного дохода в результате повышения импортных пошлин на 28 товаров из США. Как сообщает телеканал NDTV, пошлины, вступившие в силу с воскресенья, стали ответом на повышение американских тарифов на ввоз индийских стали и алюминия.

Ранее индийские власти сообщили, что импортные пошлины резко вырастут на нут - до 60% и чечевицу - до 30%. Кроме того, планируется повышение пошлин на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, трубы и некоторые другие металлоизделия.

Индия планировала повысить импортные тарифы на ряд американских товаров еще в августе 2018 года, но Нью-Дели несколько раз откладывал такое повышение. Власти объясняли это тем, что переговоры с Вашингтоном о тарифах продолжаются.

В марте минувшего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. В некоторых других странах, в том числе в Индии, также негативно восприняли действия Вашингтона.