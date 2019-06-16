Якутия и Китай подпишут соглашения в сфере строительства и туризма на ЭКСПО в Харбине

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Предприятия Республики Саха (Якутия) подпишут ряд соглашений с китайскими партнерами в сфере строительства гостиниц, туризма, а также развития ювелирной промышленности. Об этом в воскресенье на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"В рамках ЭКСПО предприятия республики заключают ряд соглашений [с китайскими партнерами] по самым разным направлениям - по строительству гостиничных комплексов, по развитию ювелирного производства, по развитию туристических маршрутов, - сказал Николаев. - Поэтому я считаю, что с этой точки зрения у предприятий сейчас появились очень хорошие возможности". Точное количество соглашений и их объем глава республики пока не назвал.

Николаев отметил, что в ходе ЭКСПО руководство Якутии также намерено подписать план совместных действий на новый пятилетний срок с руководством провинции Хэйлунцзян. По его словам, "документ будет охватывать целый спектр экономических, гуманитарных и культурных двусторонних связей, которые необходимо выводить на новый более высокий уровень".

Республика Саха наряду с китайской южной провинцией Гуандун является главным гостем ЭКСПО этого года. Выставочная площадь российского региона составляет порядка 400 кв. м и является самым большим стендом среди регионов РФ.

Строительство моста через Лену

Николаев также сообщил, что интерес к проекту строительства моста через реку Лену в Якутии выражают три международных консорциума, в каждый из них входят компании из Китая.

"На сегодняшний день во всех крупных консорциумах, которые формируются в том или ином виде для участия в конкурсе на строительство моста, если он будет объявлен - во всех трех фигурируют крупные китайские компании", - сказал он. По словам Николева, стоимость моста в настоящее время определяется в 60-65 млрд рублей. "Предложения по технологиям будут выявляться и реализовываться уже на этапе работы над проектно-сметной документацией", - ответил он на вопрос, какие современные технологии при реализации проекта будут использованы.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что строительство Ленского моста может быть выполнено при объединенном финансировании со стороны федеральных властей, республики и частных инвесторов. Сейчас в Якутии нет ни одного моста через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области.

Считается, что проект позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональных автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту объема грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.

Потенциал для сотрудничества в сфере биотехнологий

Якутия и китайская провинция Хэйлунцзян имеют потенциал для сотрудничества в сфере биотехнологий и технологий, связанный с работой в условиях вечной мерзлоты, отметил Николаев.

"Наши компетенции китайцам нужны по вечной мерзлоте, потому что в Китае тоже есть регион с вечной мерзлотой. И мы достаточно активно в этой части сотрудничаем как раз с провинцией Хэйлунцзян. Достаточно активно у нас научно-техническое сотрудничество, надо только развиваться в таких современных отраслях науки как биотехнологии, и в этой части тоже есть предложения, которые изучаются обеими сторонами", - сказал он.

Николаев отметил, что на сегодняшний день экспорт в КНР из Якутии составляет $450 млн, и этот объем необходимо наращивать.

Говоря об участии региона в VI Экспо в Харбине глава региона пояснил, что Якутия представляет на выставке большое количество компаний-экспортеров, работающих в регионе.

"Мы сейчас как раз привезли довольно большое количество экспортеров, мы планируем увеличить все-таки экспорт ювелирной продукции из республики, экспорт IT-продукции, экспорт продукции пищевой промышленности, в том числе мы уже сегодня поставляем водку в Китай и намерены увеличивать объемы поставок <…> В рамках Экспо достаточно много соглашений, но в основном это предприятия малого бизнеса, связанные с ювелирной промышленностью, поставками тех или иных видов продукции вино-водочной. Многие предприятия еще подписывают протоколы о намерениях", - добавил он.

Пункт погранперехода Джалинда - Мохэ

Николаев также сообщил, что руководство республики поддерживает проект возобновления работы пункта погранперехода Джалинда - Мохэ. По его словам, это связано с интересом Якутии к наращиванию экспортных поставок в Китай."Якутия является одним из инициаторов этого проекта [возобновления работы погранперехода Джалинда - Мохэ]. Мы поддерживаем Амурскую область в проекте и считаем, что он был бы абсолютно для нас интересен", - сказал он.

По словам главы республики, "потенциальная мощность угольных месторождений, которые находятся в районе города Нерюнгри на юге Якутии, согласно расчетам, в ближайшие годы может составить до 30 млн тонн. "Их можно продать на экспорт", - указал Николаев. "И, конечно, выход не через порты Приморья, а напрямую в Северный Китай через переход Джалинда - Мохэ, с экономической точки зрения, экологической и транспортной точек зрения, гораздо более удобен", - подчеркнул Николаев, уточнив, что "загрузка со стороны угольных предприятий республики будет полностью обеспечена".

Погранпереход Джалинда - Мохэ был открыт в 1993 году, однако в начале 2000-х годов его работа была приостановлена в связи с низким грузо- и пассажиропотоком. Ожидается, что возобновление поставок через Джалинда - Мохэ позволит разгрузить погранпукты Приморья и упростить поставки из Якутии в КНР.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тысячи компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.