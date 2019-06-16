Якутия к 2024 году намерена увеличить объем несырьевого экспорта до $500 млн

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) намерена к 2024 году увеличить объем экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции до $500 млн. Об этом в воскресенье на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы ставим задачу, чтобы к 2024 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Якутии достиг отметки в $500 млн", - сказал он. По его словам, республика заинтересована в том, чтобы несырьевые проекты Якутии, связанные с ИТ-отраслью, ювелирной промышленностью, с косторезами, с переработкой якутских дикоросов, имели возможность выхода на рынки других стран, в том числе КНР.

"Конечно, нужен определенный труд. Например, китайцы - не самые простые партнеры, которые могут быть, а одни из самых сложных", - отметил Николаев. "Вместе с тем, постоянная каждодневная работа федеральных, региональных органов власти, бизнеса, на мой взгляд, обязательно даст положительный эффект", - резюмировал он.

Согласно официальным данным, в 2018 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Якутии составил $241 млн.

Республика Саха наряду с китайской южной провинцией Гуандун является главным гостем ЭКСПО этого года. Выставочная площадь российского региона составляет порядка 400 кв. м и является самым большим стендом среди регионов РФ.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.