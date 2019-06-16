Калужская область готова организовать реверсные бизнес-миссии для инвесторов из Китая

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Калужская область заинтересована в сотрудничестве с китайскими партнерами и готова организовать реверсные бизнес-миссии для инвесторов из КНР. Об этом в воскресенье на 5-м Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Харбине заявил генеральный директор "Агентства развития бизнеса" Калужской области Стефан Перевалов.

"Мы готовы организовать реверсные бизнес-миссии, принять представителей китайского бизнеса в Калужской области, и я приглашаю бизнес из КНР воспользоваться этой возможностью", - сказал Перевалов. "У нас есть возможность предоставить китайским компаниям уникальную площадку для развития бизнеса. Мы предлагаем предприятиям из Китая открыть дело в нашем регионе", - подчеркнул он.

По словам гендиректора, к преимуществам Калужской области можно отнести ее уникальное географическое положение - регион граничит с Москвой. "В радиусе 200 км у нас проживает около 20 млн человек, что является большим рынком сбыта для произведенной в Калужской области продукции", - подчеркнул Перевалов.

Он также указал на то, что "в области созданы специальные индустриальные парки и особые экономические зоны, в которых есть вся необходимая инфраструктура для бизнеса". "Мы также стали частью железнодорожного пути "Новый Шелковый путь", который напрямую связал Калужскую область с КНР", - резюмировал гендиректор.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.