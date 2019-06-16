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Северный Кавказ

Россия предложила Ирану организовать прямое авиасообщением с Северным Кавказом

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев считает, что это будет способствовать развитию взаимоотношений

ТЕГЕРАН, 16 июня. /ТАСС/. Россия предлагает открыть прямое авиасообщение между Ираном с Северным Кавказом, например, через аэропорт Минеральных Вод, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в воскресенье на встрече с вице-президентом Ирана, руководителем Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму Ирана Али Асгаром Мунесаном.

"Надо совместно проработать возможность организации прямого авиационного сообщения между Тегераном и Северным Кавказом, допустим, Кавказскими Минеральными Водами", - сказал Чеботарев на встрече, которая состоялась в рамках второго международного форума "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Тегеране.

По его словам, запуск сообщения будет способствовать развитию взаимоотношений между Ираном и регионами Северного Кавказа, в том числе в туристической сфере.

Ранее Минкавказ сообщал о проработке предложений связать авиарейсом Иран с городами Северного Кавказа, в частности, с Махачкалой.

Форум проходит 16 июня в Тегеране. Его организаторами выступают Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, Ирано-Российская совместная торговая палата, Министерство РФ по делам Северного Кавказа, Торговое представительство РФ в Иране и др.

Теги
ИранРоссияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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