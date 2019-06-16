В Минвостокразвития рассказали об инвестициях Китая в ТОР и свободный порт Владивосток

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Доля Китая в общем объеме иностранных инвестиций, привлеченных в территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток, составляет 63%, совокупный объем вложенных средств достиг $2,6 млрд. Об этом в воскресенье на 5-м Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Харбине заявила заместитель директора международного департамента Минвостокразвития России Светлана Утяшева.

"В настоящее время у нас создано 18 территорий опережающего развития <…> где уже реализовано 88 проектов. На территории порта реализовано 120 проектов", - сказала она.

"В общей сложности 45 проектов было реализовано с привлечением инвестиций из Китайской Народной Республики. Сумма вложений составила $2,6 млрд, доля инвестиций из Китая составляет 63% от общей суммы иностранных инвестиций", - указала Утяшева.

По словам замдиректора международного департамента Минвостокразвития, "в настоящее время еще 35 проектов китайских резидентов находятся на стадии подготовки". Она также добавила, что "89% резидентов из КНР - субъекты малого и среднего предпринимательства".

Пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса состоялся на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.