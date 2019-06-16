Компании ЯНАО и Шанхая договорились о создании предприятия по переработке сельхозпродукции

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Компании из Шанхая и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине договорились о создании совместного предприятия по переработке оленины, рыбы, дикоросов. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал заместитель директора департамента внешних связей Ямала Владислав Петренко.

"Ведущий переработчик Ямала, компания "Ныда-Ресурс" подписала меморандум с китайской компанией "Снежный городок" (Шанхай) о сотрудничестве в поставках сельхозпродукции, а также перспективах создания совместного предприятия по переработке на Ямале", - сказал он.

Как рассказала ТАСС директор "Ныда-Ресурс" Жанна Гусак, соглашение предусматривает поставки мяса северного оленя, рыбы, дикоросов в Китай. "На сегодняшний день мы уже сертифицировались по дикоросам под китайские требования, а сейчас подписали соглашение о создании совместного предприятия о поставке не сырья, а продукта-полуфабриката в Китай", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что компания "Снежный городок" уже работает в России, но ей интересно выйти на рынок оленины и создать совместное предприятие по глубокой переработке, так как мясо дикого оленя, который питается только тем, что растет в природе, экологически чистое.

По словам Гусак, производственные мощности могут разместиться в Шанхае и Надыме. "На Ямале, в Надыме, будет производиться продукция и поставляться в Китай", - пояснила она, уточнив, что документы по сертификации оленины уже направлены в Китай.

Об оленеводстве на Ямале

На Ямале насчитывается более 760 тыс. северных оленей, это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. Ямало-Ненецкий автономный округ - один из нескольких регионов в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года.

Ранее ТАСС сообщал, что регион планирует поставить в КНР 100 т оленьих рогов. Заинтересованность по этому проекту выразила компания Dongluwang - китайский производитель фармацевтических препаратов на основе продуктов оленеводства.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов России.