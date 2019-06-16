СМИ: крупное месторождение газа обнаружили в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Потенциальный объем добычи газа на открытых в мае 2019 года в Бразилии месторождениях углеводородов составит порядка 20 млн куб. м "голубого топлива" в день. Это около трети текущего объема его производства в стране, сообщила в воскресенье газета O Estado de S. Paulo.

Как уточняется, речь идет о шести глубоководных залежах, расположенных на шельфе северо-восточного побережья страны в 80 км от города Аракажу, столицы штата Сержипи. По предварительным оценкам Минэнерго Бразилии, на строительство трубопровода и определение границ месторождений потребуется 2 млрд реалов (более $500 млн).

Государственная нефтегазовая компания Petrobras, являющаяся де-факто монополистом газовой отрасли страны, в мае признала данные месторождения высокоперспективными, однако до сих пор не было информации об их потенциальной мощности. Сведения о планах относительно эксплуатации залежей, а также сроках начала этой деятельности не раскрываются.

В правительстве страны рассчитывают, что находка будет способствовать реализации планов по сокращению до 50% стоимости природного газа на внутреннем рынке, что даст толчок развитию промышленности. Власти штата в свою очередь полагают, что благодаря дешевым энергоресурсам им удастся вновь привлечь в регион покинувшие его ранее компании по производству минеральных удобрений, стекольной продукции и керамики.