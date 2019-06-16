Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" в открывается в понедельник в пригороде Парижа. Бизнес-программа 53-го форума рассчитана до четверга, выставка в целом продлится до воскресенья. В Ле-Бурже, расположенном между аэропортом Шарль де Голль и центром французской столицы, поднимут флаги 48 стран.

Организаторы ожидают, что авиасалон посетят 322 тыс. человек. Шире всех будут представлены, помимо французских компаний, фирмы из США, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии.

В течение недели свои новинки продемонстрируют около 2 тыс. компаний. На летном поле в Ле-Бурже уже выстроились более 140 новых самолетов и вертолетов всех классов, на территории салона организованы 27 национальных павильонов. Общая площадь выставочных стендов достигает 54 тыс. кв. м.

Летная программа

Участие в летной программе парижского авиасалона примут около 40 самолетов и вертолетов. Европейский концерн Airbus продемонстрирует лайнеры A350-1000 (впервые представлен в 2016 году) и A330neo (совершил первый полет в 2017-м), а также A380 португальской авиакомпании Hi Fly - крупнейший в мире серийный пассажирский самолет прибудет в Ле-Бурже в конце недели.

"На статической экспозиции будут представлены A220-300 авиакомпании airBaltic п испытательный самолет A330neo. 18 июня в Ле-Бурже прилетит первый A321neo французской авиакомпании La Compagnie, - обещает производитель. - Кроме того, Airbus покажет одноместный, полностью автономный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Vahana".

Другой крупнейший производитель самолетов - американский Boeing - продемонстрирует в летной программе Boeing 787-9. Обширная программа запланирована также у бразильской Embraer и французской Dassault, ожидаются и полеты ретросамолетов, в том числе американских Douglas.

Что касается российского участия, то в этом году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поднимет в небо над Ле-Бурже самолет-амфибию Бе-200. В летной программе прошлого парижского авиасалона российские самолеты не участвовали.

Российское участие

В этом году в российской экспозиции на салоне в Ле-Бурже будет представлена только гражданская техника, как и на выставке 2017 года, когда военная составляющая присутствовала только в виде макетов и рекламных материалов.

В статической экспозиции Россия представит тренажер для подготовки пилотов лайнера МС-21-300 (саму новинку отечественного авиапрома планируется показать на авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье в конце лета) и модель двигателя ПД-14, которым планируется оснащать эти самолеты. Также на стенде ОАК будут показаны модели пассажирских самолетов SSJ-100 и МС-21 и самолетов-амфибий Бе-103 и Бе-200. Военная техника будет представлена целым рядом моделей: самолета пятого поколения Су-57, истребителей Су-30СМ, Су-35 и МиГ-35, истребителя-бомбардировщика Су-32 (экспортная версия Су-34), учебно-боевого Як-130 и тренировочного Як-152, а также палубного истребителя МиГ-29К.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представит в Европе легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и ВИП-комплектации.

Роскосмос развернет на своем стенде объединенную экспозицию ведущих российских предприятий ракетно-космической отрасли, включая НПО имени Лавочкина и самарский РКЦ "Прогресс", Центр имени Хруничева и корпорацию "ВНИИЭМ", ЦНИИмаш (головной научно-исследовательский институт госкорпорации), Научно-производственный центр автоматики и приборостроениия, а также Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"Представители госкорпорации и компании "Главкосмос" представят интересы России в деловой программе", - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Россия впервые покажет на международной выставке макет перспективной ракеты-носителя "Союз-5" от РКЦ "Прогресс". Также будут продемонстрированы модель "Ангары", которую производит Центр имени Хруничева, и макеты целого ряда космических аппаратов, в числе которых "Луна-Глоб", "Арктика" и "Метеор-М". ЦНИИмаш покажет посетителям авиасалона модель участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры для будущих пилотируемых экспедиций.

Повестка салона

Форум в Ле-Бурже в этом году привлекает особое внимание аналитиков, в том числе из-за неоднозначного фона в отрасли. Безусловно, показатели работы воздушного транспорта растут: так, в 2017 году мировые авиакомпании впервые перевезли более 4 млрд пассажиров. Ведущие производители авиационной техники заверяют, что располагают заказами на 7-9 лет вперед. По данным агентства Франс Пресс, к 2038 году мировой парк пассажирских самолетов может увеличиться вдвое - до 40 тысяч машин.

Вместе с тем у экспертов имеются и опасения насчет будущего отрасли, связанные, в частности, с кризисом одного из крупнейших игроков рынка - американской корпорации Boeing.

Эти опасения вызваны недавними крушениями двух Boeing 737 MAX - последнего поколения среднемагистральных лайнеров корпорации. Катастрофы, произошедшие в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019-го в Эфиопии, привели к гибели в общей сложности 346 человек. В результате многие страны приостановили эксплуатацию самолетов этого типа.

В прошлом месяце руководство Boeing заявило, что в вопросе возобновления полетов 737 MAX оно не связано конкретными временными рамками. Вместе с тем глава корпорации Деннис Меленберг отметил, что концерн будет испытывать трудности с поставками самолетов этой серии и после того, как регуляторы сертифицируют оборудование моделей.