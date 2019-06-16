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Mail.ru Group выпустила голосовой помощник "Маруся"

Стоимость разработки программы и сопутствующие расходы на ее создание составили около $2 млн
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Mail.ru Group запустила в понедельник в тестовом режиме собственный голосовой помощник "Маруся". Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, стоимость разработки программы и сопутствующие расходы на ее создание составили порядка $2 млн.

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В сообщении Mail.ru Group отмечается, что, как и другие голосовые помощники, "Маруся" будет проходить самообучение при помощи нейросетей. "Мы обучаем нейросеть для определения намерений пользователя и понимания вопросов, которые он задает. Алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Также глубокие сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношения и специфическую дикцию", - рассказала вице-президент компании Анна Артамонова, чьи слова приводятся в сообщении.

В компании также предполагают, что со временем "Маруся" будет интегрирована в другие продукты Mail.ru Group и сторонние сервисы. "Через "Марусю" можно будет послушать "Новости Mail.ru", заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. При этом мы не ограничиваемся только продуктами Mail.ru Group и рассматриваем варианты интеграции с сервисами других компаний", - заявили в Mail.ru Group.

Доступ к возможностям приложения

На данный момент голосовой помощник уже можно скачать в AppStore и Google Play. Для доступа к "Марусе" необходимо оставить заявку на официальном сайте приложения или попросить доступ (инвайт) у тех, кто уже тестирует программу, пояснили в компании. Кроме того, Mail.ru Group открыла доступ к приложению для внешних разработчиков, которые через специальную форму на сайте могут получить доступ к платформе разработки программы и привнести в нее свои улучшения.

На сегодняшний день аналогичные русскоязычные голосовые помощники уже запустили "Яндекс" ("Алиса"), Google (Google Ассистент), Apple (Siri) и "Тинькофф банк" (Олег).

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