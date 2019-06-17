Доля провинции Хэйлунцзян в товарообороте между РФ и КНР по итогам 2018 года составила 17%

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Доля товарооборота провинции Хэйлунцзян составила 17% в суммарном товарообороте между Россией и Китаем, превысив по итогам прошлого года $100 млрд. Такие цифры привел в понедельник на деловом форуме "Республика Татарстан - провинция Хэйлунцзян" в рамках VI Российско-китайского Экспо губернатор этой провинции Ван Вэньтао.

"Нам необходимо совершенствовать механизмы сотрудничества, необходимо использовать эту платформу, которую предоставляет Российско-китайское Экспо, для того, чтобы улучшать торгово-экономическое сотрудничество, поддерживать предприятия, чтобы они устанавливали контакты, а мы со своей стороны должны выступать в роли авангарда и аванпоста в этом процессе. В прошлом году вклад нашей провинции в российско-китайский торговый оборот, который преодолел отметку в $100 млрд, составил 17%, и нам нужно продолжать работать в этом направлении", - сказал он.

Ван Вэньтао добавил, что следует добиваться совпадения интересов регионов России и Китая. "Нам необходимо обеспечивать то, чтобы интересы совпадали у наших регионов, и это касается развития отношений во всех сферах, в том числе торговли, экономики, финансов, производства, технологий, и это касается таких отраслей, как сельское хозяйство, автомобилестроение, нефтехимия, информационная безопасность и так далее. Необходимо осуществлять углубленное и многоуровневое сотрудничество в этих конкретных сферах, кроме того, надо добиваться, чтобы больше работала народная дипломатия, чтобы больше контактов осуществлялось между гражданами наших стран и наших регионов, чтобы обмены осуществлялись в сфере гуманитарной, в сфере спорта, между молодежью", - сказал он.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на Экспо. В этом году заявки на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов.