Власти китайской провинции назвали необходимые сферы усиления сотрудничества с Татарстаном

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудничество в сферах образования, технологий, инноваций должно быть усилено между Республикой Татарстан и китайской провинцией Хэйлунцзян, власти которых в понедельник подписали дорожную карту реализации конкретных мероприятий. Об этом на деловом форуме "Республика Татарстан - провинция Хэйлунцзян" в рамках VI Экспо в Харбине заявил губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

"Есть очень много перспективных проектов сотрудничества, будь то в организации спортивных мероприятий или поставках спортивного оборудования. Кроме того, мы договорились, что наша страна направит делегацию на чемпионат WorldSkills, который пройдет в Татарстане. Кроме того, нам необходимо усиливать взаимоотношения в сфере образования, технологий, инноваций, в том числе между соответствующими инновационными структурами и зонами развития наших территорий", - сказал он.

Ван Вэньтао пояснил, что перед началом форума подписал вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым дорожную карту реализации конкретных мероприятий между республикой и провинцией. "Для того чтобы продвигать эти отношения, необходимо находить новые точки роста, и провинция Хэйлунцзян, несмотря на то, что находится достаточно далеко от Татарстана, несмотря на это, наши контакты продолжают расти очень быстро, мы активно обмениваемся визитами и сотрудничество мы осуществляем в самых разных отраслях. В прошлом году я посещал Татарстан, во время этого визита я сам почувствовал, насколько хороший инвестиционный климат, насколько древняя история в республике Татарстан и насколько большой потенциал нашего сотрудничества", - добавил губернатор провинции Хэйлунцзян.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на Экспо. В этом году заявки на участие в выставке подали более 1,3 тысячи компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов.