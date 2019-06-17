Трансграничную агломерацию Благовещенск-Хэйхэ презентовали на ЭКСПО в китайском Харбине

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июня. /ТАСС/. Проект трансграничной российско-китайской агломерации Благовещенск-Хэйхэ и ее инвестиционный потенциал презентовали предпринимателям в рамках ежегодной международной выставки VI Российско-китайская "Экспо" в городе Харбине (КНР). По итогам подписано восемь соглашений с крупными китайскими компаниями, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба администрации города Благовещенска.

"Шестнадцатого июня мэр Благовещенска Валентина Калита и первый секретарь ЦК КПК города Хэйхэ Цинь Эньтин представили презентацию трансграничной агломерации и ее инвестиционный потенциал российским и китайским предпринимателям", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках ежегодной международной выставки был открыт совместный павильон "Трансграничная агломерация Благовещенск-Хэйхэ", который в частности посетили заместитель председателя правительства России Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань. Мэр амурской столицы представила совместную экспозицию, рассказала о планах сотрудничества в развития двух городов в рамках международной агломерации.

"Проект вызвал большой интерес у потенциальных инвесторов: по итогам презентации было подписано восемь соглашений с крупными китайскими компаниями, в том числе из Шанхая и Пекина", - отмечается в сообщении.

Ранее на сайте администрации Благовещенска сообщалось, что цель проекта совместного экономического и социального развития двух приграничных городов - сделать максимально эффективным тот потенциал, который имеют Благовещенск и Хэйхэ в силу сложившихся исторических и географических условий, а именно - создать крупнейший транспортно-логистический и экономический центр на российско-китайской границе. Создание трансграничной агломерации ускорит возникновение новых видов туризма и связанных с ним услуг.

В настоящее время проводится масштабная совместная работа по улучшению транспортного сообщения двух городов, это международные проекты по строительству автомобильного моста через Амур, на обоих концах которого будут созданы крупнейшие транспортно-логистические комплексы с пунктами международного почтового обмена, трансграничной канатной дороги и в перспективе создание нового современного международного аэропорта в Игнатьево. Реализация этого проекта позволит туристам осуществлять быстрые пересадки из одного аэропорта в другой и добираться в любую точку России и стран юго-восточной Азии, а, кроме того, такое объединение аэропортов упростит и перевозку грузов между странами.