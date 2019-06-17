Власти Приморья сообщили о росте кредиторской задолженности больниц региона

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Кредиторская задолженность больниц Приморья вновь начала расти, в отдельных учреждениях ее объем достигает 28 млн рублей, сообщила журналистам в понедельник первый вице-губернатор края Вера Щербина, не уточнив общий объем задолженности.

"У нас растет кредиторская задолженность у больниц. В прошлом году губернатор обращался на федеральный уровень, нам выделили почти 1 млрд рублей, мы выделили больницам эти средства, но сейчас, когда мы начали делать аналитику, мы увидели, что кредиторская задолженность снова растет. До 28 млн рублей [составляет задолженность по отдельным больницам]. Мы можем столкнуться с тем, что больницам нечем будет платить за электроэнергию, за лекарства. Мы не можем этого допустить", - сказала Щербина.

По ее словам, задолженность формируется из-за того, что больницы не достигают необходимых показателей в работе. Так, например, работодатель делает за каждого работника отчисления в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, и, чтобы получить деньги из фонда, больница должна их заработать: принимать пациентов, вовремя лечить выявленные заболевания и так далее. "За прошлый год на 338 млн рублей наши больницы не получили деньги из фонда, потому что они их не заработали", - сообщила Щербина.

Ранее сообщалось, что медучреждения Приморья получили 850 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности в рамках договоренности, которая была достигнута в октябре 2018 года между главой региона Олегом Кожемяко и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщил в отчете перед депутатами Кожемяко в конце апреля, это позволило медучреждениям до конца 2018 года погасить просроченную кредиторскую задолженность.