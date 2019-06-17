Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2018 года вырос более чем в семь раз по сравнению с 2017 годом, до 18,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 9,7% - до 411,6 млрд рублей, операционная прибыль составила 15,2 млрд рублей против почти 22 млрд рублей годом ранее. Доналоговый убыток вырос в 5,8 раза и составил 18,7 млрд рублей.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.