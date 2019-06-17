Власти Татарстана могут привлечь китайских партнеров к развитию III очереди ОЭЗ "Алабуга"

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан планируют привлечь к развитию третьей очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" китайских партнеров, которые помогут создать инфраструктуру для новых инвесторов на территории, сообщил в понедельник торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Китайской Народной Республике Евгений Горшков на деловом форуме "Республика Татарстан - провинция Хэйлунцзян" в рамках VI "Экспо" в Харбине.

"Если мы говорим о третьем этапе, где инфраструктуры пока еще нет, и требуется выстраивать транспортную инфраструктуру, строить помещения для хранения, то нам необходимо обратиться за содействием к китайским партнерам для того, чтобы вместе заниматься строительством третьей очереди ОЭЗ "Алабуга". Мы считаем, что хороший и надежный китайский партнер нам позволит активно осуществить строительство и планирование", - сказал он.

Привлечение китайских партнеров к развитию ОЭЗ, по словам Горшкова, даст инвесторам высокую степень уверенности в менеджменте экономической зоны. "Поэтому мы ожидаем, что порядка 40 предприятий еще добавятся в качестве резидентов по результатам реализации этой стадии", - добавил он.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. На территории ОЭЗ зарегистрировано 57 резидентов, 30 заводов уже выпускают продукцию. Объем инвестиций составляет 120 млрд рублей.

VI российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявки на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.