ММК запустит мощности по производству горячекатаного проката в Турции не ранее 2021 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Запуск производства горячекатаной стали в рулонах на турецком активе Магнитогорского металлургического комбината - заводе MMK Metalurji - состоится не ранее 2021 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор ММК Павел Шиляев.

"И хотя мы осуществили в настоящий момент полную подготовку к запуску, в новых условиях мы не видим в нем смысла. По нашим прогнозам, возврат турецкой экономики на предыдущие объемы состоится через два-три года, не быстрее. В связи с этим, я думаю, в ближайшие два года мы горячую часть на турецком активе не запустим", - сказал он.

По словам Шиляева, в Турции сохраняется снижение спроса на прокат.

Осенью 2018 года директор по экономике ММК Андрей Еремин сообщал, что принятие решения о запуске производства горячего проката в Турции отложено до середины 2019 года из-за неблагоприятных внешних условий.

MMK Metalurji

Завод введен в эксплуатацию в 2010 году, инвестиции в проект составили $1,7 млрд.

Через два года после запуска производство горячекатаного проката на MMK Metalurji было остановлено из-за неблагоприятных экономических факторов, в частности, в связи с ростом стоимости сырья и падением спроса.

В 2017 году компания сообщала о возможности возобновления производства в середине 2018 года, однако решение было отложено из-за внешней неопределенности, в частности, относительно введения пошлин на сталь в США.

Производственные мощности MMK Metalurji позволят ежегодно выпускать 1,8 млн т горячекатаной стали.