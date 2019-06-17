Прокуратура оштрафовала S7 за повышение температуры в салоне самолета до 45 градусов

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines оштрафована на 30 тысяч рублей в связи с инцидентом во время рейса Новосибирск - Екатеринбург в декабре 2018 года, когда температура воздуха в салоне самолета повысилась до 45-50 градусов, сообщается в понедельник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на борту Embraer 170 (вмещает 78 пассажиров), которым летели и музыканты группы "Чайф", возвращавшиеся в Екатеринбург после концерта, температура воздуха либо повышалась до 45-50 градусов, либо резко понижалась, из-за чего некоторым понадобилась помощь - их приводили в чувство нашатырным спиртом. Позже СК опубликовал ролик, записанный на борту самолета лидером музыкальной группы Владимиром Шахриным, где он лично пытается разобраться в ситуации и призывает экипаж устранить проблемы с кондиционированием.

"По постановлению транспортного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что дело было возбуждено по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ ("Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, совершенное повторно").

"Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора", - уточнили в прокуратуре.

После представления прокуратуры авиакомпания S7 Airlines объяснила бортпроводникам особенности функционирования системы кондиционирования воздуха на Embraer 170 и разработала информационный бюллетень "Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период".