"Уральские авиалинии" могут запустить прямой рейс из Казани в Харбин

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Прямой рейс может соединить Татарстан и китайскую провинцию Хэйлунцзян (международный аэропорт в городе Харбин). Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках делового форума "Татарстан - Хэйлунцзян" на полях российско-китайской "Экспо".

"Одно из направлений, чтобы мы были очень близки, - прямые авиационные рейсы. Уже есть авиакомпания "Уральские авиалинии", которая заинтересована в организации этих прямых рейсов", - сказал он.

Минниханов добавил, что это поможет укрепить связи между субъектами. "Когда будут прямые рейсы, и бизнес будет быстро перемещаться, и образовательные программы [будут развиваться], но самое главное - это возможности развития туризма", - отметил глава республики.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, авиарейсы, в случае соответствующего решения обеими сторонами, может принять международный аэропорт Харбина.

VI российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.