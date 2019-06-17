ММК планирует нарастить долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 50% к 2022 г.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) рассчитывает в течение ближайших трех лет увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) до 50%. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Павел Шиляев.

"Сейчас у ММК доля продукции с высокой добавленной стоимостью составляет 48% <...> В настоящее время мы заканчиваем реконструкцию стана 2500 горячей прокатки, и это тоже внесет свой вклад в наращивание доли HVA-продукции. После этого, на отрезке трех ближайших лет, прирост доли продукции с высокой добавленной стоимостью будет происходить только за счет повышения эффективности, увеличения производительности уже действующего оборудования. Я думаю, что вполне реально довести долю HVA-продукции до 50%", - сказал он.

По словам главы компании, новые цели по производству продукции с высокой добавленной стоимостью компания в ближайшее время не ставит. "Сейчас наши основные усилия сосредоточены на масштабной модернизации производств в рамках первого передела", - сказал он.

В частности, в июле будет запущена вторая очередь новой аглофабрики по выпуску сырья для доменного производства. Запуск первой очереди состоялся в апреле текущего года.

Работы по строительству новой агломерационной фабрики ведутся с конца 2016 года, инвестиции в проект, как ожидается, составят около 22 млрд рублей. Общая производительность аглофабрики будет достигать 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата.

"Одновременно с этим мы подписали контракт и приступили к работам по строительству новой коксовой батареи с производительностью 2,5 млн тонн сухого валового кокса в год", - добавил Шиляев.

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.