В Чечне начали строительство первой цифровой подстанции "Город"

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Строительство первой цифровой подстанции "Город" началось в Чечне, она позволит снизить нагрузку на существующие центры питания. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе "Чеченэнерго".

"Компания "Россети Северный Кавказ" планирует сдать в эксплуатацию энергообъект уже 22 декабря этого года. До торжественного ввода в течение трех дней подстанция пройдет тестирование. Это первый цифровой энергообъект, реализуемый на территории всего Северного Кавказа", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по специальным проектам компании "Россети Северный Кавказ" Виталия Давыдюка.

Запуск подстанции "Город" позволит значительно улучшить энергоснабжение потребителей Грозного, которых более 100 тыс.

Отличительная особенность энергообъекта - возможность управления всеми режимами, нагрузками, послеаварийный режим переключения, энергомониторинг в цифровом формате передачи данных.

"Энергетика Чечни взяла курс на цифровизацию. Уверен, что оперативный штаб по развитию электроэнергетического комплекса под руководством советника главы Чеченской Республики депутата Госдумы Адама Делимханова и далее будет воплощать интеллектуальные проекты в рамках реализации государственной программы цифровизации сетей", - подчеркнул управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев.

Общий объем инвестиций в строительство объекта превысит 800 млн рублей.

Как сообщалось, компания "Россети" до конца 2024 года реализует комплексную программу модернизации энергосетей Чеченской Республики, бюджет которой составит около 20 млрд рублей. C 2017 года специалисты построили три новых подстанции - "Курчалой", "Гудермес-Сити", "Черноречье" общей стоимостью более 2 млрд рублей. Приобретено 106 единиц спецтехники на общую сумму 295 млн рублей.