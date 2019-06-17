Новая Зеландия впервые применит дроны при обслуживании авиалайнеров

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Новозеландская авиакомпания Air New Zealand впервые задействует беспилотные летательные аппараты для технического обслуживания гражданских авиалайнеров. Об этом ТАСС в ходе 53-го Парижского авиационно-космического салона сообщил представитель сингапурской компании ST Kinetics, разработавшей эту технологию.

"Авиакомпания ANZ и концерн ST Kinetics совместно испытают технологию применения БЛА в техническом обслуживании самолетов. Соответствующие работы пройдут в сингапурском аэропорту Чанги, где обслуживаются самолеты ANZ," - проинформировал представитель компании и подчеркнул, что эта сингапурско-новозеландская программа является первым в мире примером широкого использования дронов для в авиаремонтных работах.

По его словам, новая система оценки технического состояния самолета при помощи беспилотников получила название DroScan. "Несколько БЛА облетают самолет и делают снимки отдельных и наиболее труднодоступных компонентов в высоком разрешении. Затем программное обеспечение обрабатывает полученные данные при помощи специальных алгоритмов и выявляет дефекты. На основе этих данных персонал принимает решение о необходимости ремонта", - отметил представитель ST Kinetics.

Как сообщил глава отдела наземного обслуживания ANZ Кари Харихангануи, применение DroScan существенно сокращает время, необходимое для проверки технического состояния самолета. "Если ранее этот процесс занимал до шести часов, то с применением новой системы он сократится до одного-двух часов. ANZ уже протестировала DroScan в ходе ремонтных процедур в Сингапуре, рассматривается вопрос о ее применении в Новой Зеландии", - сообщил Харихангануи.

ANZ и ST Kinetics также работают над производством деталей интерьеров авиалайнеров с помощью 3D-печати и разработкой систем анализа данных для упрощения технического обслуживания самолетов.