"Ъ": автопром просит возобновить компенсации роста ввозных пошлин на компоненты

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Автопроизводители "АвтоВАЗ", Nissan, Renault, группа ГАЗ Олега Дерипаски, "КамАЗ", "Соллерс" Вадима Швецова, Hyundai и Volkswagen обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить бюджетные компенсации роста ввозных пошлин на автокомпоненты. С декабря 2018 года концерны недополучили 5,9 млрд рублей субсидий, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо автопроизводителей.

Как отмечает издание, программа была запущена в октябре 2018 года, чтобы сохранить условия работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки. Тогда автопроизводители получали льготы по импортным пошлинам на компоненты в обмен на локализацию производства в России. Однако с 1 июля 2018 года, по условиям вступления России в ВТО, импортные пошлины выросли. Затраты на уплату повышенных пошлин автокомпаниям должен был компенсировать Минпромторг.

В 2018 году на эти выплаты было выделено 5 млрд рублей, в бюджете на 2019 год заложено 18,8 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Кроме того, автопроизводители просят кабмин не только возобновить программу, но и включить в нее компании, подписавшие СПИК, если те выполнят условия промсборки.

По информации источников издания в правительстве, обсуждение продления программы и ее условий продолжается.