Проект для поддержки молодых активистов запустят в июле в КЧР

ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Проект "Молодежные идеи - развитие Карачаево-Черкесской Республики (МИР КЧР)", который поможет молодым активиста подготавливать бизнес-планы и защищать их, запустят в регионе в июле 2019 года. Проект стал победителем в конкурсе на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Об этом ТАСС рассказал в понедельник директор РГБУ "Молодежная биржа труда", руководитель проекта "МИР КЧР" Ибрагим Тоторкулов.

"Проект будет реализован с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года. Его миссия заключается в том, чтобы повысить уровень проектной активности молодежи КЧР, повысить уровень компетенции в этом вопросе", - сказал Тоторкулов.

Предполагается, что за год "МИР КЧР", который будет реализован с использованием гранта президента РФ в размере 2,8 млн рублей, поможет не менее чем 600 молодым активистам подготовить социальные и бизнес-проекты.

Проектом предусмотрен ряд обучающих мероприятий, два молодежных бизнес-форума на территории республики, будет внедрена система бизнес-гидов, которые будут оказывать консультативную поддержку начинающим бизнесменам, также планируется запуск образовательной интернет-площадки с полной теоретической информацией по социальному и бизнес проектированию и возможностью получения консультации от наставника.

Экспертный совет Фонда президентских грантов допустил до участия в первом конкурсе на получение грантов президента РФ в 2019 году 8251 проект из более чем 9 тыс. заявок. Победителями стали более 1,6 тыс. организаций, которые получат более 3,3 млрд рублей.