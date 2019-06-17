Huawei обещает не использовать патенты как оружие в торговой войне

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei не будет использовать свои права на интеллектуальную собственность в качестве инструмента для борьбы с конкурентами на мировом рынке. Об этом в понедельник в эфире Центрального телевидения Китая заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.

"Заявления о том, что Huawei ворует интеллектуальную собственность, не соответствуют действительности. Что касается использования этих прав в качестве оружия, то мы также не пойдем на это", - указал он. "В то же время могу сказать, что объекты интеллектуальной собственности создаются посредством нашего усердного труда, поэтому становится рациональным прибегать к взаимному обмену лицензиями на отдельные интеллектуальные права, а также платить за их использование", - добавил основатель компании.

"Многие крупные мировые компании выплачивают гонорары Huawei за использование ее интеллектуальной собственности, но мы связаны договорами о неразглашении, поэтому я не могу назвать их", - подчеркнул Жэнь Чжэнфэй. "Однако мы не будем использовать интеллектуальную собственность в качестве оружия для того, чтобы сдерживать развитие человечества", - резюмировал он.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства и смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США "будут отставать в развертывании сети 5G".