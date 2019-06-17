Ходатайство банка "Восточный" об отмене запрета на допэмиссию не удовлетворено

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области отказал на заседании в понедельник в удовлетворении ходатайства банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер - запрета на проведение допэмиссии акций банка на 5 млрд рублей.

"Суд в удовлетворении ходатайства банка "Восточный" отказал, меры оставил в силе", - сообщил ТАСС после закрытого заседания представитель Evison Holdings.

Он добавил, что определение суда будет обжаловано.

Пятого июня Арбитражный суд Амурской области по иску компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна наложил запрет на проведение допэмиссии акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (11:36 мск) - добавлены подробности по тексту.