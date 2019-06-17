ЦБ поддержит расширение системы страхования вкладов на отдельные категории физлиц и юрлиц

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ЦБ готов на разумное расширение категорий физических и юридических лиц, на которые распространяется система страхования вкладов (ССВ). Об этом сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая на заседании комитета Госдумы по финрынку.

"Мы [ЦБ и АСВ] признаем целесообразным расширение системы охвата страхования вкладов дополнительных категорий клиентов банковских. Это отдельные случаи для физических лиц, перечень мы согласовали..., и перечень для юридических лиц, с тем, чтобы защитить средства наиболее уязвимых категорий физических и юридических лиц, в том числе таких бюджетных учреждений, как детские сады, больницы и так далее", - сказал он.

Система страхования вкладов не способствует справедливой конкуренции в банковском секторе, но решает ряд социальных проблем, признал Тулин.

На физических лиц система может расшириться в отдельных жизненных ситуациях, когда на их счете оказалось более страхуемой суммы 1,4 млн рублей.

"Те граждане, которые сознательно накапливают денежные средства в сумме, превышающей лимиты страхования вкладов, делают это на свой риск, потому что о том, что ССВ страхует 1,4 млн рублей, а замеры финграмотности это показывают, известно подавляющему людей. Но бывают ситуации, когда эта сумма появляется на счете человека вне зависимости от его осознанного поведения. Это могут быть страховые выплаты, это может быть получение субсидий, получение каких-то грантов, иные ситуации, когда в силу жизненных обстоятельств денежные средства были зачислены на его счет в этом банке и он еще не успел в силу разумности поведения перевести их куда-то еще. Это мы готовы в рамках дальнейшей дискуссии поддержать, полагаю, что нам предстоит еще совместно здесь разумный баланс найти", - добавил глава Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.