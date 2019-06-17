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ЦБ: темпы роста ВВП России во втором полугодии будут выше, чем в первом

Ранее Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП с 1,2-1,7% до 1,0-1,5% в 2019 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики во втором полугодии 2019 года будут выше, чем в первом, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

"Темпы роста год к году во втором полугодии будут выше, чем в первом. Мы ожидаем в рамках базового прогноза", - сказал он.

В конце прошлой недели Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. В последующие годы, по данным регулятора, возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также отмечала, что в Банке России рассчитывают, что во второй половине года положительный эффект на рост ВВП окажет реализация национальных проектов "с дополнительными расходами государственными, которые позволят этот рост увеличивать".

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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