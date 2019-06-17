Бабич назначен заместителем министра экономического развития

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Минске Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

Бабич с августа 2018 года по 30 апреля 2019 года занимал должность посла РФ в Белоруссии. За девять месяцев работы в Минске Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую дискуссию с белорусским МИД. 19 апреля МИД Белоруссии обвинил Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на комментарий российского посла по поводу заявления Минска о занижении Москвой стоимости строительства БелАЭС. В свою очередь Бабич указывал, что Россия никогда не называла стоимость этого проекта.

30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Бабича в связи с его переходом на другую работу, а на его место назначил Дмитрия Мезенцева.