Комитет Госдумы рекомендует кабмину и ЦБ расширить участие в системе страхования вкладов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента утвердить окончательный текст постановления о принятии к сведению отчета Банка России за 2018 год. Ранее на заседании 30 мая Госдума приняла за основу текст соответствующего постановления, поручив комитету по финансовому рынку доработать поправки к документу.

Планируется, что Госдума рассмотрит проект постановления на заседании 20 июня.

В тексте доработанного документа Банку России, в частности, рекомендуется продолжать политику инфляционного таргетирования, целью которой является поддержание "ценовой стабильности, защита об обесценивания сбережений населения, создание условий для долгосрочных инвестиций и устойчивого экономического роста". Также ЦБ рекомендуется рассмотреть вопрос о публикации прогнозов по ключевой ставке и среднесрочных прогнозов экономического развития. Комитет рекомендовал Банку России проработать вопрос о снижении для сельских жителей первоначального взноса с 20 до 10% стоимости жилья при его приобретении с использованием ипотечного кредита.

Правительству РФ вместе с ЦБ рекомендуется принимать меры по поддержке конкуренции на рынке финансовых услуг, в том числе "не допускать избыточного участия государства и ЦБ в деятельности финансовых институтов, за исключением случаев, когда это обусловлено целями финансового оздоровления участников финансового рынка". Комитет также предлагает поручить ФАС провести проверку фактов навязывания крупными банками, в том числе с госучастием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.

Комитет рекомендовал кабмину совместно с ЦБ ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроектов, направленных на развитие системы страхования вкладов, включая "расширение круга субъектов, средства которых подлежат страхованию, а также установление отдельных случаев (например, при получении наследства, продаже жилого помещения, возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат и пособий, получении грантов в форме субсидий и в других случаях) повышенного лимита страховой защиты вкладов".

Кроме того, комитет считает необходимым внесение в Госдуму законопроектов, направленных на замену требований к величине собственного капитала и иных требований к кредитным организациям на требование к уровню кредитного рейтинга в целях совершенствования порядка отбора финансово устойчивых кредитных организаций для доступа к публичным финансовым ресурсам.

С учетом состоявшегося обсуждения комитет также считает целесообразным рассмотрение Госдумой в первоочередном порядке законопроектов, направленных "на установление обязанности для кредитных организаций присоединиться к сервису быстрых платежей в установленных ЦБ случаях".