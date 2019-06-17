СМИ: датские социал-демократы перестали требовать запретить "Северный поток - 2"

СТОКГОЛЬМ, 17 июня. /ТАСС/. Одержавшая победу на парламентских выборах Социал-демократическая партия Дании, ранее выступавшая против строительства газопровода "Северный поток - 2" в экономической зоне королевства, в настоящее время несколько изменила позицию по этому вопросу и считает необходимым дождаться результатов анализа МИД страны, прежде чем принимать какое-либо решение. Об этом в понедельник пишет газета Jyllands-Posten .

"Министерство иностранных дел должно дать оценку, которая станет основой для принятия решения о том, должны ли мы удовлетворить заявку", - отмечает бывший министр иностранных дел королевства, а ныне спикер партии по международной политике Ник Хеккеруп в интервью изданию.

Немногим ранее его позиция была более категоричной, и он однозначно требовал отменить строительство "Северного потока - 2", напоминает издание. Теперь же Хеккеруп подчеркивает, что его партия "не изменила отношения к газопроводу, но это может произойти" после необходимой оценки МИД Дании, указывает Jyllands-Posten.

Позиция Дании по проекту

Ранее начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко сообщал, что компания прорабатывает возможность снижения негативного влияния от позиции Дании относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" и одновременно оспаривает требование Датского энергетического агентства (ДЭА) о подаче третьей заявки на его маршрут.

Датское энергетическое агентство в качестве координирующего органа представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду по маршруту морского газопровода "Северный поток - 2", разрабатываемого компанией Nord Stream 2 AG, юго-восточнее острова Борнхольм. Этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, за пределами датских территориальных вод.

15 апреля 2019 года для обеспечения защиты интересов акционера и финансовых инвесторов компания Nord Stream 2 AG, несмотря на юридическую неопределенность, подала в ДЭА третью заявку на получение разрешения и соответствующую документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Акватория, по которой проходит юго-восточный маршрут, ранее являлась спорной между Польшей и Данией и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Она станет доступной после ратификации Данией и Польшей соглашения о границе.

Заявка на получение разрешения и ОВОС поданы вслед за решением ДЭА от 26 марта. Вместе с тем 17 апреля Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки и проведении третьего процесса консультаций чрезмерным и незаконным.

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две отдельные заявки от компании Nord Stream 2 AG. Первая заявка на маршрут, пересекающий территориальные воды Дании, была подана в апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в отношении действующего газопровода "Северный поток". Вторая заявка по альтернативному маршруту в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма была подана в августе 2018 года. При этом в то время данный северо-западный маршрут считался предпочтительным маршрутом в ИЭЗ Дании с точки зрения воздействия на окружающую среду.