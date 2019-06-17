"Вертолеты России" впервые представили "Ансат" в Европе на выставке в Ле-Бурже

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках 53-го международного аэрокосмического салона Paris Air Show 2019 впервые представил в Европе легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и VIP комплектациях. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Вертолеты "Ансат" производства Казанского вертолетного завода демонстрируются на статической экспозиции, а также примут участие в летной программе авиасалона. Обе машины получили новую окраску, разработанную специально для авиасалона в Ле-Бурже - цветовая гамма ливреи перекликается с государственными флагами России и Франции.

"Европейская премьера "Ансата" особенно важна для нас, так как она позволит продемонстрировать наши компетенции в области гражданского вертолетостроения на одном из самых престижных авиасалонов мира. Холдинг уделяет большое внимание развитию этого сегмента, нам удалось увеличить долю гражданских вертолетов в общем объеме выпускаемой продукции с 5% в 2014 году до 40% в 2018 году. Планируем двигаться в этом направлении и дальше, чтобы уже в 2020 году выйти на показатель более 50%", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 тонны, при этом "Ансат" может перевозить более 1,2 тонны полезного груза либо 7-8 пассажиров. Крейсерская скорость составляет 250 км/ч, дальность полета - около 500 км.