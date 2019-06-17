Эксперты: акциз на электронные устройства доставки никотина увеличит "серый" рынок

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Введение акциза на электронные устройства доставки никотина (ЭСДН, электронные сигареты и вейпы) будет способствовать увеличению "серого" сегмента на этом рынке. Об этом говорится в комментарии института Гайдара (имеется в распоряжении ТАСС) на предложение правительства об отнесении многоразовых электронных устройств доставки никотина (ЭСДН) к подакцизным товарам.

"Еще не разработаны механизмы, препятствующие превращению рынка ЭСДН в серый сегмент при ужесточении акцизной политики", - отмечается в документе.

Согласно результатам исследований, проведенным в 2018-2019 годах, собираемость акцизов с одноразовых ЭСДН не превышает 10%, а с никотиносодержащих жидкостей - на уровне менее 2%. "В части устройств ситуация может оказаться аналогичной, учитывая возможности трансграничной торговли и отсутствие определений, технически выверенных, с одной стороны, и не допускающих юридических разночтений, с другой", - считают в институте Гайдара.

Кроме того, по мнению экспертов, предлагаемая мера является избыточной в связи с повышением стоимости таких устройств в случае введения акциза. "Введение акцизов на многоразовые устройства сделает их еще менее доступными, и наименее обеспеченные группы населения в условиях повышения акцизов будут иметь дополнительный стимул для перехода на нелегальную табачную продукцию, уровень которой уже превысил 10,3% от общего рынка", - уверены эксперты.

Поскольку сейчас подакцизным товаром уже является никотиновая жидкость, то введение акциза на само устройство будет попыткой второй раз обложить налогом этот сегмент и не сможет принести реальных результатов в части здравоохранения. По мнению представителей института Гайдара, наиболее целесообразно было бы упорядочить налогообложение в рамках действующих правил: сформировать необходимые ГОСТы, уточнить ТН ВЭД в части никотинсодержащих жидкостей и сбалансировать ставки на них.

Анализ регулирования ЭСДН в ЕС и США, показал, что в указанных странах предметом акцизного налогообложения является никотиносодержащая жидкость, предназначенная для использования в ЭСДН многоразового использования, а не устройства для ее потребления, заключают эксперты.

Предложение кабмина

В конце мая 2019 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и вейпы) становятся подакцизными товарами. Системы нагревания табака в перечень подакцизных товаров не внесены. Однако, как сообщил 14 июня глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, министерство готово рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания табака, но пока не видело конкретных предложений Минздрава по этому вопросу.