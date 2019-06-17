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Развитие магистральной инфраструктуры Дальнего Востока потребует 690 млрд рублей

Финансирование запланировано до 2025 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Общая стоимость проектов, направленных на развитие магистральной инфраструктуры Дальнего Востока, составит 690 млрд рублей до 2025 года, сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на заседании общественного совета Минвостокразвития в Общественной палате России.

"Общая сумма всех проектов - 690 млрд рублей", - сказал Крутиков, уточнив, что финансирование предусмотрено до 2025 года.

По его словам, большую часть суммы направят на строительство моста на Сахалин, моста через реку Лена в Якутии, а также на возведение Владивостокской кольцевой автомобильной дороги.

В мае сообщалось, что компания "Дальгипротранс" выполнила около 70% проектных работ для строительства железной дороги с переходом с материка на остров Сахалин. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км.

Теги
РоссияСахалинская область
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