Huawei оптимизирует бизнес и продаст компанию по прокладке подводных кабелей

"Мы не отказываемся от активов и не распродаем их. Что касается подразделения прокладки кабелей, то это решение не было принято недавно. Мы планировали продать этот бизнес уже давно", - отметил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сделку. "В действительности это подразделение было довольно успешным. Мы приняли решение не потому, что по нам нанесли удар и бизнес стал плох. Это не так", - указал основатель Huawei.

"Мы подумали о том, что это подразделение не относится к основному виду деятельности компании, поэтому решили продать его", - добавил он. "Что касается других подразделений, то мы не планируем закрывать или продавать их. Мы, наверное, сократим масштабы бизнеса. Что касается сотрудников, то мы перенаправим их в основное подразделение. Большого сокращения кадров не будет, однако консолидация бизнеса уже идет", - резюмировал Жэнь Чжэнфэй.

В начале июня китайская компания Hengtong Optic-Electric в своем заявлении на Шанхайской фондовой бирже сообщила о том, что она заключила с Huawei соглашение о намерениях о приобретении 51% акций Huawei Marine Systems. Стоимость этой доли капитала не указывалась.

Huawei Marine Systems была создана в 2008 году в качестве совместного предприятия с британской Global Marine. К настоящему времени компания проложила в общей сложности 50,4 тыс. км волоконно-оптических линий связи по всему миру. В сентябре 2018 года компания завершила прокладку кабеля между Африкой и Южной Америкой протяженностью 6 тыс. км.

По итогам 2018 года, выручка Huawei Marine Systems составила 394 млн юаней (около $57,1 млн), а чистая прибыль достигла 115 млн юаней ($16,66 млн). По данным на август прошлого года, доля Huawei в капитале компании составляла 51%, еще 49% принадлежали Global Marine.